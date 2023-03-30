The Paper: Британия спасает свои танки от позора, поставляя ВСУ снаряды с обеднённым ураном

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Британские боевые танки Challenger 2 не обладают впечатляющими характеристиками, потому Лондон пообещал Киеву вместе с боевыми машинами передать снаряды с обеднённым ураном, заявил китайский военный эксперт Тай Фэншунь.

В боеукладке британского танка попросту отсутствуют современные бронебойные снаряды, пояснил он.

"Чтобы придать своим машинам более внушительный вид и избежать позора на Украине, Великобритания может только приложить к ним боеприпасы с обеднённым ураном. Но не факт, что они спасут ситуацию", — пишет Фэншунь в издании The Paper.

Во-первых, отметил специалист, снаряды изготовлены 30 лет назад и имеют истекший срок годности. Во-вторых, смогут ли эти боеприпасы с обеднённым ураном пробить лобовую броню российских основных боевых танков Т-72Б3, Т-80 и Т-90, пока остается под вопросом.

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