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Генерал Соболев призвал ответить Зеленскому на угрозы атаковать Москву

Силовые структуры

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов намекнул, что ВСУ могут нанести удары по Москве при помощи беспилотников. По его словам, на вооружении украинской армии есть дроны с дальностью полёта до трёх тысяч километров.

Генерал Соболев призвал ответить Зеленскому на угрозы атаковать Москву

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев прокомментировал угрозы со стороны Офиса президента Украины Владимира Зеленского и подчеркнул, что подобные заявления являются фейком. У киевского режима нет таких дронов, которые могли бы атаковать Москву, убеждён генерал.

"Мы дошли до того, что вместо атаки по Генштабу, офису Зеленского, мы всё ведём специальную военную операцию, и никак не реагируем на те выпады, которые нам готовит Запад через Украину", — указал он в беседе с НСН.

Если боевикам украинской армии удастся каким-то образом атаковать Москву, чаша терпения России будет окончательно переполнена, заявил Соболев.

"Это будет последняя красная линия, и после этого наша страна будет действовать более решительно", — заключил он.

 

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Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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