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Разведка Украины: Китай пока не поставляет вооружение России

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Силовые структуры

Спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что информации о договорённостях между Китаем и Россией о поставках вооружения пока нет. Об этом представитель ведомства рассказал в интервью Gazeta.

Разведка Украины: Китай пока не поставляет вооружение России

Украинская разведка, по его словам, таких фактов также не знает. Было бы странно, если бы это произошло, так как Пекин, несмотря на специфическую риторику, пытается позиционировать себя миротворцем, добавил Юсов.

"Это означает, что прямая передача вооружения это бы перечеркнула", — объяснил спикер ГУР.

Напомним, сегодня Минобороны КНР заявило о готовности китайской армии сотрудничать с армией России.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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