Минобороны Китая: армия КНР готова сотрудничать с вооружёнными силами России

Китайская армия готова к сотрудничеству с российскими вооружёнными силами для дальнейшего укрепления стратегической коммуникации и координации. Об этом заявили в Минобороны КНР.

В ведомстве отметили, что армия Китая готова вместе с ВС РФ поддерживать мир и безопасность в регионе, а также реализовывать инициативы глобальной безопасности.

Армия Китая готова вместе с российской защищать международную справедливость и правосудие, отметили в МО КНР.

Ранее американский генерал Джек Кин заявил, что я армия США плохо подготовлена для войны с Китаем.

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