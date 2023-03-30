Житель Оренбургской области нашёл на улице артиллерийские снаряды

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представители УМВД по Оренбургской области заявили, что 33-летний местный житель обнаружил на улице артиллерийские боеприпасы.

По информации 56orb.ru, в Оренбурге мужчина увидел предметы, которые напоминали снаряды, и рассказал о произошедшем полицейским. Силовики прибыли на место происшествия.

Они сообщили, что россиянин нашёл артиллерийские боеприпасы калибра 152 и 122 миллиметров.

Ранее в УМВД по региону говорили, что житель Сорочинска обнаружил в овраге похожие на снаряды калибра 25 миллиметров предметы.

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