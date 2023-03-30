Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видеокадры разрушенного Артёмовска, снятые беспилотником. Боевые действия за населённый пункт продолжаются уже больше года.
Артёмовск разрушен полностью. Жилые дома превратились в "скелеты" из-за регулярных прилётов ракет, отметил военкор.
Ситуация для украинской армии в регионе крайне тяжёлая, поскольку Артёмовск почти находится в окружении российских войск. Западные аналитики вынуждены признать, что в скором времени ВСУ уйдут их города на фоне колоссальных потерь.
"Сколько ещё будет таких городов, одному Богу известно", — отметил Руденко в своём Telegram-канале.
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