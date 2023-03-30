Военкор Руденко опубликовал кадры разрушенного боевыми действиями Артёмовска

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видеокадры разрушенного Артёмовска, снятые беспилотником. Боевые действия за населённый пункт продолжаются уже больше года.

Артёмовск разрушен полностью. Жилые дома превратились в "скелеты" из-за регулярных прилётов ракет, отметил военкор.

Ситуация для украинской армии в регионе крайне тяжёлая, поскольку Артёмовск почти находится в окружении российских войск. Западные аналитики вынуждены признать, что в скором времени ВСУ уйдут их города на фоне колоссальных потерь.

"Сколько ещё будет таких городов, одному Богу известно", — отметил Руденко в своём Telegram-канале.