Foreign Affairs: Си Цзиньпин сказал, что готовит Китай к масштабной войне

Американские журналисты заявили, что руководитель Китая Си Цзиньпин на ежегодном заседании парламента объявил о подготовке армии страны и её граждан к глобальной войне.

Об этом написали в Foreign Affairs. По данным издания, председатель республики призвал китайских генералов не бояться вести боевые действия и принимать тяжёлые решения.

"Перед лицом войн, которые могут быть нам навязаны, мы должны говорить с врагами на языке, который они понимают, и использовать победу для завоевания мира и уважения", — написал Си Цзиньпин в эссе, которое власти обнародовали перед заседанием парламента.

Пекин готов использовать силовые методы для завершения боевых действий, добавил лидер КНР. Также в FA подчеркнули, что он в декабре прошлого года распорядился открывать дополнительные военные комиссариаты и пункты сбора. Это необходимо для формирования возможности задействовать резервы во время вооружённого столкновения, объяснили власти Китая.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.