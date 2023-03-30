В Финляндии рассказали об ослаблении разведывательных операций России

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Журналисты со ссылкой на финскую службу безопасности и разведки сообщили, что Москва стала собирать меньше секретных данных о стране.

По словам представителей службы, разведывательные миссии РФ ослабли, поскольку Хельсинки не выдаёт потенциальным российским разведчикам визы и высылает подозрительных дипломатов.

"Москве придётся найти способы компенсировать недостаток разведданных", — отметила глава службы Антти Пелттари, её слова приводит Associated Press.

Ранее британские аналитики в статье для ВВС заявили, что российские разведчики на Украине действуют более эффективно, чем армия РФ.

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