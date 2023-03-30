В Германии указали на дефицит военных

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Немецкие журналисты изучили данные Минобороны ФРГ и выяснили, что количество военных, которые отказываются служить в бундесвере, растёт второй год подряд.

По информации Neue Osnabrücker Zeitung, 4,2 тысячи человек покинули службу досрочно. Речь идёт о самом высоком показателе с 2017 года, подчеркнули журналисты.

Как отметили в военном ведомстве, в прошлом году численность войск уменьшилась до 183 050 человек. При этом на службу прибыло 18 766 человек, добавили в МО.

Ранее уполномоченный немецкого парламента по вопросам обороны Ева Хёгль предупредила, что в бундесвере зафиксирован "недостаток всего".

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