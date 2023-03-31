Минобороны РФ: с 1 апреля призывникам в России будут приходить электронные повестки

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Весенний призыв 2023 года в России будет отмечен новшеством: призывников станут оповещать о необходимости явиться в военкомат по электронной почте, рассказали в Минобороны РФ.

Формирование единой электронной базы воинского учёта закончено, уточнил на брифинге представитель российского оборонного ведомства Владимир Цимлянский, что позволит исключить случаи необоснованного призыва.

"Сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде", — пояснил он.

Цимлянский добавил, что если для получения электронной повестки у призывника отсутствует техническая возможность, его оповестят традиционным путём.

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