Военкор Сладков предложил создать в России экспериментальный военный округ с "армией будущего"

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В России нужно создать экспериментальный военный округ, а в нём — армию будущего. С таким предложением выступил военный журналист Александр Сладков.

По мнению военкора, в структуру следует загрузить все новинки: управление, связь, вещевое и продовольственное обеспечение, боевую подготовку, внутренний порядок, вооружение, технику и мобилизационную подготовку.

В тестовом округе репортёр предложил внедрить все новые нормативные формы жизни и деятельности войск, поощрений и взысканий, регламента службы и так далее.

Разместить новый военный округ можно в рамках бывшего Уральского военного округа со штабом в Челябинске. И предусмотреть создание иностранных батальонов для прохождения службы в войсках округа граждан, например, Сербии, Замбии, Аргентины, США, Северной Кореи — всех иностранцев, прошедших проверку, добавил Сладков в своём Telegram-канале.

Также для нового экспериментального округа военкор предложил выделить участок действия в рамках СВО, с полным взаимодействием с остальными частями Минобороны РФ, но по своей системе социального обеспечения семей и ветеранов, инвалидов и раненых. И предусмотреть жесточайшую структуру контроля, для предупреждения воровства, коррупции, подлогов и сокрытия.

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