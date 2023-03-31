Скотт Риттер: власти США распространяют ложь о состоянии армии РФ на Украине

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американские власти распространяют ложную информацию о состоянии российской армии на Украине, продолжая верить в чудо на поле боя. Об этом сообщил офицер разведки морской пехоты ВС США в отставке Скотт Риттер.

Он назвал действия американских политиков "отвлекающим манёвром". По его мнению, Вашингтон и Киев отчаянно пытаются изменить настроение в западном обществе публикациями о том, что ВС РФ якобы испытывают дефицит снарядов. Военнослужащий добавил, что США хотят запустить "московский Майдан".

"США не смогут справиться с последствиями поражения Украины, поэтому они стремятся создать отвлекающий манёвр", — подчеркнул Риттер в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.

Офицер убеждён в том, что Киев в ближайшее время столкнётся с громким провалом на Артёмовском направлении, о котором узнает весь мир.

Ранее Риттер заявил о неизбежном поражении украинской армии в противостоянии с ВС России.

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