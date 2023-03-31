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Скотт Риттер: власти США распространяют ложь о состоянии армии РФ на Украине

1:06
Силовые структуры

Американские власти распространяют ложную информацию о состоянии российской армии на Украине, продолжая верить в чудо на поле боя. Об этом сообщил офицер разведки морской пехоты ВС США в отставке Скотт Риттер.

Скотт Риттер: власти США распространяют ложь о состоянии армии РФ на Украине

Он назвал действия американских политиков "отвлекающим манёвром". По его мнению, Вашингтон и Киев отчаянно пытаются изменить настроение в западном обществе публикациями о том, что ВС РФ якобы испытывают дефицит снарядов. Военнослужащий добавил, что США хотят запустить "московский Майдан".

"США не смогут справиться с последствиями поражения Украины, поэтому они стремятся создать отвлекающий манёвр", — подчеркнул Риттер в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.

Офицер убеждён в том, что Киев в ближайшее время столкнётся с громким провалом на Артёмовском направлении, о котором узнает весь мир.

Ранее Риттер заявил о неизбежном поражении украинской армии в противостоянии с ВС России.

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Причины конфликта России и Украины. С чего всё начиналось?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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