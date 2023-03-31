Подполковник США Шеффер: российская армия способна безостановочно истощать ВСУ

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский подполковник в отставке Энтони Шеффер указал на преимущества Вооружённых сил Российской Федерации.

По словам военного, разведка РФ использует более современные и эффективные средства, чем противник. Это позволяет российской армии быстро и удачно контратаковать, подчеркнул эксперт.

"Киев бесполезно посылает на передовую множество украинских боевых подразделений, ВС РФ загоняют солдат противника в "котёл" и ликвидируют их", — сказал подполковник, видео с речью опубликовано на YouTube-канале Judging Freedom.

Также Шеффер отметил, что у ВСУ отсутствует необходимая для восполнения потерь логистика. Из-за этого армия России постоянно истощает противника, заключил военный.

Ранее журналисты Arab news предупредили, что новые ракеты США способны дать Киеву мощное преимущество.

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