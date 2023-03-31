Лукашенко распорядился немедленно восстановить площадки для ядерных ракет "Тополь"

0:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Белорусский лидер Александр Лукашенко дал команду немедленно восстановить на территории республики пусковые площадки, где раньше располагались ядерные ракеты "Тополь".

Выступая с посланием к народу и парламенту, он отметил, что ему удалось сохранить такие пункты в Белоруссии.

"Неделю назад я отдал распоряжение нашим военным: немедленно восстановить площадки, на которых были размещены ядерные боеголовки "Тополь", — подчеркнул президент.

Ранее Лукашенко сообщил, что в случае необходимости сможет договориться с российским лидером Владимиром Путиным о вводе стратегического ядерного оружия в республику. По его мнению, это позволит сохранить суверенитет и независимость Белоруссии.

Он также предупредил об угрозе Третьей мировой войны с "ядерными пожарами".

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