Лукашенко допустил, что договорится с Путиным о вводе стратегического ядерного оружия

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Белорусский лидер Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, сообщил, что в случае необходимости сможет договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о размещении стратегического ядерного оружия в республике.

Он также заявил о необходимости сохранения суверенитета любыми способами, в том числе с помощью "ядерки". Глава Белоруссии призвал остановить дискуссии о том, что это "не наше оружие".

"Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости", — подчеркнул Лукашенко.

Ранее белорусский президент призвал запустить переговоры между Россией и Украиной без предварительных условий. Он считает, что диалог позволит избежать Третьей мировой войны с "ядерными пожарами".

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