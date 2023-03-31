МК: экс-офицер армии США Крапивник призвал готовиться к большой войне с НАТО

Смелое заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о готовности стран Евросоюза начать обсуждение возможности ввода "миротворческого контингента" на Украину может стать началом подготовки к большому и открытому конфликту со странами НАТО. Такое мнение высказал бывший офицер армии США Станислав Крапивник в беседе с "МК".

Против РФ готовится серия "миротворческих провокаций", после которых страны альянса всё же вступят в войну с Россией, считает эксперт.

По его словам, если миротворцы ЕС всё же появятся на Украине, они будут покрывать действия националистов и ждать инцидента, который станет поводом для всего Североатлантического блока, чтобы формально начать военные действия.

Собеседник издания предположил, что миротворцев могут отправить, например, на военную базу во Львове, где они будут ждать, когда по ним нанесут удар, сделав сакральной жертвой. Крапивник допустил мысль о том, что большой конфликт рано или поздно начнётся.

"Это будет. Страны НАТО бросят свои войска ради политических и геополитических амбиций. Мы вряд ли сможем на это повлиять. Всё, что мы можем сделать — это готовиться к той войне, которую хочет развязать куратор Запада — США", — заключил офицер.

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