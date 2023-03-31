Западные СМИ сообщили, что Пентагон обеспокоен эффективностью ЧВК "Вагнер"

2:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Высокоорганизованная и боеспособная ЧВК "Вагнер" показывает высокую эффективность, в том числе и в спецоперации, которую проводит Россия на Украине. Неназванный источник в Минобороны США заявил, что успехи российской компании вызывают обеспокоенность во многих кабинетах Пентагона.

Сотрудники издания DC Weekly получили информацию из Минобороны США по поводу российской ЧВК. Утверждается, что западные военные эксперты провели глубокий анализ и пришли к выводу, что ни одна американская, британская или французская подобная структура не сравнится с подразделениями "вагнеровцев".

"Инсайдеры в Министерстве обороны США сообщили сотрудникам DCW, что они обеспокоены из-за ЧВК "Вагнер". Неназванный чиновник говорит, что ЧВК "Вагнер" является самой высокоорганизованной и боеспособной частной военной компанией в мире, превосходящей даже американскую ЧВК Blackwater (также известную как Academi), британскую ЧВК Aegis Defense Service, французскую ЧВК Salamandre", — сообщается в статье.

Автор публикации Питер Кэрролл отметил, что упомянутые западные ЧВК никогда не сталкивались с операциями и задачами, которые успешно выполняет ЧВК "Вагнер". Благодаря высочайшему уровню подготовки и оснащения русские действуют на уровне, ранее недостижимом для частных военных компаний.

Оценивая работу "оркестра" в рамках спецоперации, эксперты отметили, что "вагнеровцы" способны действовать в интересах своей страны, поддерживая высокий уровень боевой эффективности, несмотря на всевозможные трудности. Это им удается благодаря хорошо скоординированной работе штаба и отрядов, выполняющих боевые задачи.

DC Weekly утверждает, что один из сотрудников Пентагона оценил эффективность российской ЧВК словом "ошеломляющая". Он считает, что, если бы американцы действовали аналогично в Афганистане, то они бы не оставили такой бардак, как после себя же на Ближнем Востоке.