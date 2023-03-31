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ТАСС: двоих военных РФ обвинили в том, что не предотвратили нападение ВСУ на территорию России

Силовые структуры

В отношении двух российских военнослужащих возбуждено уголовное дело о нарушении правил несения боевого дежурства, что привело к тяжким последствиям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга, уточнив, что уголовное дело имеет гриф секретности.

ТАСС: двоих военных РФ обвинили в том, что не предотвратили нападение ВСУ на территорию России

Ранее издание "Коммерсантъ" написало, что один из офицеров своими действиями не предотвратил нападение вооружённых сил Украины (ВСУ) на территорию России в Белгородской области весной 2022 года. В итоге погибли и ранены были десятки военнослужащих, а также уничтожена и повреждена боевая техника.

Сегодня Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд огласил два постановления о продлении мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых. Срок содержания под стражей одному из них продлён до 5 мая включительно, второму — до 2 июня, добавило агентство.

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Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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