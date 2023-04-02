Попавший в плен боевик нацбата "Азов"* Антон Штукин на допросе я рассказал, как издевался над телом погибшего бойца ДНР украденной в частном доме катаной.
По словам азовца*, он хотел оставить послание наступающим российским подразделениям, для чего надругался над убитым солдатом с помощью самурайского меча, украденного в Мариуполе.
"Я позволил себе взять его тело, посадить его на стул и надругаться над ним, вставив в него катану с целью запугивания наступающих сил", — признался боевик журналистам РИА Новости.
Он добавил, что разрубить тело военнослужащего ему не позволил надетый на том бушлат, потому украинец воткнул катану в сердце убитого.
* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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