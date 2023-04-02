Новая стратегия России в спецоперации заключается в том, чтобы заставить Запад отправить на Украину все доступные людские и материальные ресурсы, заявил военный политолог Александр Перенджиев.
После этого, добавил эксперт, Москва откроет все свои козыри и уничтожит западные силы.
Он напомнил, что именно так поступил русский князь Александр Невский в известном художественном фильме, когда заставил тевтонских рыцарей выйти на лёд Чудского озера.
"У нас есть силы для победы. Но мы хотим поймать большую рыбу", — отметил Перенджиев в интервью изданию "Украина.ру".
Иначе, уверен политолог, украинский конфликт станет войной на истощение и может продлиться ещё долгие годы.
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