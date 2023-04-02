Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видео с учений белорусской армии. На форме бойцов замечены шевроны с буквой Z, которая стала одним из главных символов специальной военной операции России на Украине. Репортёр сообщил об этом в своём Telegram-канале.
На кадрах представлено несколько сцен по несколько секунд. На шевронах белорусских военных действительно изображена буква Z, а на боевых машинах виден флаг Республики.
"Белорусские военные с шевронами на которых символика Z. К чему бы это?” — задал вопрос журналист.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Украина должны прекратить боевые действия и начать переговоры без всяких предварительных условий.
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