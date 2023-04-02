Военкор Руденко показал белорусских военных с шевронами с буквой Z

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видео с учений белорусской армии. На форме бойцов замечены шевроны с буквой Z, которая стала одним из главных символов специальной военной операции России на Украине. Репортёр сообщил об этом в своём Telegram-канале.

На кадрах представлено несколько сцен по несколько секунд. На шевронах белорусских военных действительно изображена буква Z, а на боевых машинах виден флаг Республики.

"Белорусские военные с шевронами на которых символика Z. К чему бы это?” — задал вопрос журналист.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Украина должны прекратить боевые действия и начать переговоры без всяких предварительных условий.