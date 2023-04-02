Поддубный показал фото новых боеприпасов, которые будут применять ВСУ против армии России

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось фото новых унифицированных боеприпасов для беспилотников тактического назначения, которые будут применять вооружённые силы Украины (ВСУ) против военных ВС РФ. Изображением поделился военный журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.

Репортёр добавил, что хотел бы показать и аналогичные российские боеприпасы, но не будет этого делать, так как они "очень секретные".

Ранее появилась информация, что на украинском оборонном заводе "Маяк" начали выпуск новых авиационных боеприпасов для нужд ВСУ. Они относятся к снарядам осколочного действия, и могут накрывать зону радиусом до 11 метров.

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