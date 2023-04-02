"Джокер ДНР": в Молдавию прибыло около 1000 наёмников из Румынии

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти Молдавии медленно, но уверенно втягивают свою страну в украинский конфликт, как того хотят их американские хозяева. Об этом пишет хакер под псевдонимом "Джокер ДНР" в своём Telegram-канале.

Он сообщил, ссылаясь на полученные данные, что в центре подготовки бригады специального назначения "Фулджер" МВД Молдавии, расположенном в пригороде Кишинёва, проходят обучение и боевое слаживание иностранные наёмники совместно с военнослужащими Украины.

По словам "Джокера", постоянными инструкторами центра проводится только снайперская подготовка, остальные воинские дисциплины преподают инструкторы НАТО.

Хакер заявил, что в центр прибыло с 20 февраля на обучение и боевое слаживание около 1000 наёмников из Румынии. И часть из них во второй половине марта отправили на территорию Приднестровской Молдавской Республики. При этом обычно все, кто прошёл подготовку и слаживание в этом центре перебрасываются в город Белгород-Днестровский Одесской области, добавил автор канала.

"Инструкторы НАТО, которые засветились в этом центре, ранее были замечены в Донбассе при подготовке ВСУ в 2020–2021 годах", — заключил он.

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