Жительница Артёмовска: ВСУ выискивали детей — "Мы своих прятали"

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ совместно с "общественными" организациями выискивали в Артёмовске детей и вывозили за пределы города на подконтрольную Украине территорию. По словам местной жительницы, малышей приходилось прятать "по углам".

Так киевские власти пытались заставить взрослых эвакуироваться на украинскую территорию.

"Искали детей и принудительно, именно силой, вывозили. Если родители соглашались, ехать могли вместе с ними. Если родители были против — забирали детей. Поэтому был у нас период, когда мы своих детей просто прятали", — рассказала жительница Артёмовска РИА Новости.

По словам женщины, многие дети уже знали, что идут украинские военные или соцслужбы и сидели тихо в укромном месте.

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