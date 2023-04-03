Британский стратег Грант: армия Украины проиграет из-за непрофессионализма и разрозненности

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный стратег Глен Грант из Британии перечислил пять слабостей Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые могут привести к поражению киевского режима в противостоянии с Россией.

По его мнению, первая слабость — разрозненность в рядах ВСУ. Украинские солдаты игнорируют западную "концепцию единой армии", указал Грант. Как пояснил специалист, вторая слабость состоит в том, что Киев не ставит перед украинскими подразделениями чётких географических границ.

"Батальоны пересекают чужие границы, что иногда приводит к жертвам в собственных рядах", — отметил стратег в статье для Focus Online.

Он добавил, что третья слабость — низкий уровень командования и отсутствие военной культуры на Украине. Эксперт обратил внимание на нехватку квалифицированных кадров в составе украинской армии.

К четвёртой слабости ВСУ Грант отнёс бюрократию и задержки с поставками техники на фронт, а к пятой — плохой уровень подготовки украинских солдат перед отправкой на линию соприкосновения. Британский стратег призвал Киев сражаться с армией РФ по стандартам НАТО.

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