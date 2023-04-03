Замруководителя МИД Польши Марчин Пшидач сообщил, что Варшава поставила ВСУ несколько военных самолётов МиГ-29.
"Несколько МиГ отправлено", — подчеркнул политик в эфире RMF FM.
При этом чиновник сказал, что речь идёт о польских истребителях, а не о словацких. Первую часть поставок власти уже передали, добавил дипломат. Он напомнил, что самолёты МиГ-29 являются постсоветской техникой, которую необходимо заменить в ближайшие несколько лет. По словам Пшидача, Варшава не нуждается в таких вооружениях.
Ранее он заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готовится посетить Польшу. Президент прибудет в Варшаву пятого апреля, отметил замглавы внешнеполитического ведомства.
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