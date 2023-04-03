Генерал ВСУ Наев: за российскими дронами "Герань" охотятся мобильные группы зенитчиков

Российские беспилотники "Герань" пытаются избежать систем ПВО, поэтому за ними охотятся мобильные группы украинских зенитчиков. Об этом сообщил командующий Объединёнными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в своих соцсетях.

Военный заявил, что для поражения беспилотников, которые двигаются с небольшой скоростью и часто меняют маршрут, лучше всего применять крупнокалиберные пулемёты.

По словам представителя киевского командования, БПЛА ВС РФ порой летают кругами, заходят с разных сторон, пытаясь избежать средств ПВО.

"Мы пытаемся расставлять мобильные огневые группы и зенитные комплексы противовоздушной обороны на таких соответствующих расстояниях, чтобы можно было прикрывать и страховать друг друга", — подчеркнул Наев.

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