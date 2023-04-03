Официальные представители Национального антитеррористического комитета России заявили, что убийство военного корреспондента Владлена Татарского организовали украинские спецслужбы. Для совершения преступления они привлекли агентов, которые являются сторонниками Фонда борьбы с коррупцией*, отметили правоохранители.
"Задержанная Дарья Трепова (подозреваемая в убийстве Татарского. — Прим. ред.) является активной сторонницей ФБК*", — подчеркнули в НАК, передаёт ТАСС.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал смерть журналиста и призвал граждан сообщать о случаях украинского финансирования на территории РФ.
* Запрещённая в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
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России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.