НАК России: украинские спецслужбы спланировали убийство Татарского и привлекли агентов из ФБК*

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители Национального антитеррористического комитета России заявили, что убийство военного корреспондента Владлена Татарского организовали украинские спецслужбы. Для совершения преступления они привлекли агентов, которые являются сторонниками Фонда борьбы с коррупцией*, отметили правоохранители.

"Задержанная Дарья Трепова (подозреваемая в убийстве Татарского. — Прим. ред.) является активной сторонницей ФБК*", — подчеркнули в НАК, передаёт ТАСС.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал смерть журналиста и призвал граждан сообщать о случаях украинского финансирования на территории РФ.

* Запрещённая в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом

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