Ходаковский и Бердичевский: военкор Владлен Татарский представлял идеологическую угрозу властям Украины

1:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вчера, 2 апреля, был убит известный военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Национальный антитеррористический комитет заявил, что теракт был организован спецслужбами Украины.

Коллеги убитого считают, что непримиримая позиция Татарского в отношении происходящего на Украине ещё с 2014 стала причиной, по которой Киев решил его убрать. Замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский описал его как человека, который никогда не боялся трудностей и брался за любые задачи.

Татарский прекрасно владел ораторским искусством, поэтому больше находился в медийном пространстве, несмотря на то, что являлся и непосредственным участников спецоперации, отметил Ходаковский.

"Подчеркну, несмотря на важность идеологической деятельности Максима, он оказался полезным и в практической сфере. Татарский обладал навыками управления БПЛА и неоднократно помогал нам "закрывать" особо сложные участки боевых действий. Это был человек с большой буквы", — сказал Ходаковский в разговоре с газетой "Взгляд".

Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский сообщил, что в теракте прослеживается украинский след. Он был совершён в людном месте, общеопасным способом.

"Сражаясь в Донбассе с 2014 года, он прекрасно знал о чем говорит. Скорее всего, именно из-за своих убеждений и непримиримой позиции он и погиб. Идейность блогера и военкора, бывшего ополченца, безусловно была "красным флагом" для киевских властей. Им не дает покоя жизнь и активная работа таких деятельных людей, как Дарья Дугина, Владлен Татарский и многие другие российские журналисты", — сказал депутат.

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