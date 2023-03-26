Депутат Европарламента Мик Уоллес раскритиковал намерение Лондона передать Киеву снаряды с обеднённым ураном.
"Почему ни один лидер ирландской коалиции не осудил Британию?" — написал политик в своём Twitter*-аккаунте.
Как заявил парламентарий, уран может вызывать у россиян и украинцев онкологические заболевания. Дети рискуют пострадать из-за врождённых дефектов, добавил Уоллес. По его словам, поставки такого оружия не соответствуют европейским ценностям.
Ранее в Минобороны РФ перечислили последствия применения боеприпасов с обеднённым ураном.
* соцсеть заблокирована на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры от 24.02.2022.
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