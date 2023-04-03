В The Guardian заявили, что на военной базе в Нидерландах повредили американскую ядерную бомбу

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Одна из ядерных бомб США, которая находится на военной базе Фолькель в Нидерландах, повреждена из-за аварии.

Об этом заявили журналисты The Guardian, которые изучили отчёт Федерации американских ученых (FAS). На фотографии специалистов можно заметить, что задняя часть термоядерной бомбы B61 искорёжена, у неё отсутствует одно хвостовое оперение, отметили в издании. Однако создатель доклада FAS Ганс Кристенсен допустил, что оружие на снимке является муляжом.

Ранее в Newsweek сказали, что эксперты в сфере ядерной энергетики призывают Вашингтон и его союзников не игнорировать угрозы России.

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