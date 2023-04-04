Казаки-участники спецоперации, работающие с БПЛА, создали телеграм-канал

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Казаки-участники спецоперации, работающие с БПЛА, создали телеграм-канал, где будут публиковаться кадры с передовой.

Бойцы будут показывать, как выполняют боевые задачи, проводят время в перерывах между заданиями. Собираются размещать обзоры техники, экипировки, делиться опытом применения БПЛА, давать обратную связь тылу.

Группа операторов БПЛА с практическим боевым опытом подготовила уже более пятидесяти высококлассных пилотов, которые сейчас несут службу в различных подразделениях. Об их работе подготовил видеосюжет кубанский казак-оператор БПЛА с позывным Фокус. Он выполняет боевые задачи в казачьем добровольческом отряде "Кубань" (БАРС-11).