Казаки-участники спецоперации, работающие с БПЛА, создали телеграм-канал, где будут публиковаться кадры с передовой.
Бойцы будут показывать, как выполняют боевые задачи, проводят время в перерывах между заданиями. Собираются размещать обзоры техники, экипировки, делиться опытом применения БПЛА, давать обратную связь тылу.
Группа операторов БПЛА с практическим боевым опытом подготовила уже более пятидесяти высококлассных пилотов, которые сейчас несут службу в различных подразделениях. Об их работе подготовил видеосюжет кубанский казак-оператор БПЛА с позывным Фокус. Он выполняет боевые задачи в казачьем добровольческом отряде "Кубань" (БАРС-11).
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.