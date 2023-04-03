Царьград: российские артиллеристы мстят за Татарского по-своему

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По сообщениям российских военнослужащих, на всей линии соприкосновения 3 апреля по позициям противника беспощадно работала артиллерия ВС РФ.

Таким образом артиллеристы стараются отомстить за убитого военкора Владлена Татарского и почтить его память, пишет "Царьград".

"За Владлена по укреплениям — залпом!" — с такими криками атакуют артиллеристы.

Российские бойцы убеждены, что отомстить за Татарского — их священная обязанность и человеческий долг.

Военные не стали ждать решений политиков, заряжая орудия снарядами с надписями: "За Владлена Татарского: мы не останемся в стороне".

2 апреля в результате теракта в петербургском кафе погиб военкор Владлен Татарский, которому вручили начинённую взрывчаткой статуэтку. Подозреваемая в убийстве военкора задержана.

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