Советник ВВС Украины Игнат заявил, что ВСУ имеют три бригады истребителей МиГ-29

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат заявил, что в настоящее время страна располагает тремя бригадами истребителей МиГ-29.

"Это старые советские истребители 4-го поколения, которые морально и физически устарели", — сообщил он в эфире телеканала "Киев".

Ранее Словакия и Польша начали передавать ВСУ самолёты МиГ-29, которые находились на вооружении их военно-воздушных сил.

По словам Игната, передача Варшавой истребителей является неким знаком для других, "что надо делать второй и третий шаг". Под ними он подразумевает передачу современных передовых авиационных платформ.





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