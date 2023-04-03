Советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат заявил, что в настоящее время страна располагает тремя бригадами истребителей МиГ-29.
"Это старые советские истребители 4-го поколения, которые морально и физически устарели", — сообщил он в эфире телеканала "Киев".
Ранее Словакия и Польша начали передавать ВСУ самолёты МиГ-29, которые находились на вооружении их военно-воздушных сил.
По словам Игната, передача Варшавой истребителей является неким знаком для других, "что надо делать второй и третий шаг". Под ними он подразумевает передачу современных передовых авиационных платформ.
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