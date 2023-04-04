ТАСС: к началу апреля Украина получила лишь 19 процентов обещанных танков

К началу апреля 2023 года на Украину доставили всего 57 западных танков из 293 обещанных. Киев получил тяжёлую технику от Германии, Норвегии, Португалии, Польши и Великобритании.

Как сообщает ТАСС, западные страны предоставили Вооружённым силам Украины (ВСУ) лишь 19% обещанных боевых машин. По информации агентства, США, Канада, Испания, Швеция и Франция не отказываются от планов по переброске танков для нужд украинской армии, однако конкретные сроки поставок техники не уточняются.

Ранее военный из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ заявил, что британские танки Challenger до сих пор не доставлены в военные части, хотя это должно было произойти в конце марта.

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