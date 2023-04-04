К началу апреля 2023 года на Украину доставили всего 57 западных танков из 293 обещанных. Киев получил тяжёлую технику от Германии, Норвегии, Португалии, Польши и Великобритании.
Как сообщает ТАСС, западные страны предоставили Вооружённым силам Украины (ВСУ) лишь 19% обещанных боевых машин. По информации агентства, США, Канада, Испания, Швеция и Франция не отказываются от планов по переброске танков для нужд украинской армии, однако конкретные сроки поставок техники не уточняются.
Ранее военный из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ заявил, что британские танки Challenger до сих пор не доставлены в военные части, хотя это должно было произойти в конце марта.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.