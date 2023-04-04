Североатлантический альянс увяз по горло на Украине, но теперь пытается выбраться из собственной "военной конфузии".
По словам обозревателя РИА Новости Елены Караевой, руководители внешнеполитических ведомств стран НАТО на встрече в Брюсселе 4 апреля планируют обсудить дальнейшую поддержку Киева. При этом она отметила, что западная техника, поставляемая ВСУ, часто оказывается бесполезной в ходе боёв. Так, например, французские лёгкие танки не справились с распутицей, указала журналист.
"Североатлантический "Акела" промахнулся, неверно оценив и Россию, и боеготовность её армии, и умение нашего народа к мобилизации", — подчёркивается в публикации.
Она также напомнила, что за год конфликта мощные экономические системы стран ЕС "встали на колени". Как пояснила обозреватель, сейчас государства, входящие в НАТО, стремятся вылезти из "военной конфузии", которую создали на Украине своими руками.
Караева считает, что руководству альянса следует решить, как именно "отползать" с территории Украины. По её мнению, США и их партнёры постараются сделать это с улыбкой на лице и соответствующим пиар-сопровождением.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.