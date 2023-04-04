РИА Новости: НАТО увязла на Украине по горло, недооценив армию и народ России

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Североатлантический альянс увяз по горло на Украине, но теперь пытается выбраться из собственной "военной конфузии".

По словам обозревателя РИА Новости Елены Караевой, руководители внешнеполитических ведомств стран НАТО на встрече в Брюсселе 4 апреля планируют обсудить дальнейшую поддержку Киева. При этом она отметила, что западная техника, поставляемая ВСУ, часто оказывается бесполезной в ходе боёв. Так, например, французские лёгкие танки не справились с распутицей, указала журналист.

"Североатлантический "Акела" промахнулся, неверно оценив и Россию, и боеготовность её армии, и умение нашего народа к мобилизации", — подчёркивается в публикации.

Она также напомнила, что за год конфликта мощные экономические системы стран ЕС "встали на колени". Как пояснила обозреватель, сейчас государства, входящие в НАТО, стремятся вылезти из "военной конфузии", которую создали на Украине своими руками.

Караева считает, что руководству альянса следует решить, как именно "отползать" с территории Украины. По её мнению, США и их партнёры постараются сделать это с улыбкой на лице и соответствующим пиар-сопровождением.

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