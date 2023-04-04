Украинские СМИ рассказали о результате удара "Гераней" по Одессе: минус 400 дронов для ВСУ

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Удар российских беспилотников-камикадзе "Герань-2" по Одесской области уничтожил склад и сборочную линию завода по производству дронов для украинской армии, сообщают местные СМИ.

Украинские силы противовоздушной обороны отчитались об уничтожении 14 атаковавших БПЛА из 17, но жители региона сообщают как минимум о четырёх громких взрывах в районе аэродрома "Школьный", где выпускались беспилотники для ВСУ.

"Итоги на данный момент. Школьный — два цеха в труху. Усатово (склад. — Прим. ред.) с боекомплектом плюс техника — тоже", — сообщает Telegram-канал "Типичная Одесса".

По словам журналистов, на заводе по производству дронов были уничтожены около 20 готовых БПЛА, "минус запас комплектующих для 380 БПЛА" и склад со снарядами для беспилотников.

В районе железнодорожного узла Усатово также взорвано хранилище боеприпасов и ликвидировано девять единиц боевой техники.

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