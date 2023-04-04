Кива: наступление ВСУ может начаться на следующей неделе на Бахмутском и Запорожском направлениях

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Момент истины для президента Украины Владимир Зеленского настал. Наступление ВСУ, которого все ждут и о котором все говорят, может начаться на следующей неделе сразу на нескольких направлениях — Бахмутском и Запорожском. Об этом заявил экс-депутат Рады Илья Кива со ссылкой на источники.

Он отметил, что военных сильно подгоняет офис президента. Зеленскому уже нельзя дальше медлить, так как с каждым днём украинской армией всё сложнее становится управлять и контролировать её. А те потери, которые сегодня несут ВСУ, очень деморализуют военнослужащих, всё чаще отказывающихся подчиняться и выполнять боевые задачи.

Время играет против Зеленского. Каждый день он теряет поддержку на Западе, где объективно устали давать деньги, и ещё больше он теряет внутри страны, где постепенно, но уверено формируется протестное настроение, считает политик.

"И если наступление будет провалено — Зеленскому весну не пережить, а Украину в любом случае ждёт сирийский сценарий, где ещё несколько лет будет идти гражданская война среди вооруженных банд", — заключил Кива в своём Telegram-канале.

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