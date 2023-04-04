Глава СВР Нарышкин: Польша ждёт удачного момента, чтобы аннексировать часть Украины

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти Польши намерены аннексировать часть Украины. Об этом предупредил руководитель Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

По его словам, Варшава не заинтересована в мирному урегулировании украинского конфликта, поэтому продолжает провоцировать эскалацию.

"Польское руководство ждёт момента, чтобы взять под контроль территории Украины", — подчеркнул Нарышкин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Осенью 2022 года глава СВР сообщил о планах Польши провести референдумы на Западной Украине. Он считает, что Варшава собирается обосновать свои притязания на Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области.

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