Власти Польши намерены аннексировать часть Украины. Об этом предупредил руководитель Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
По его словам, Варшава не заинтересована в мирному урегулировании украинского конфликта, поэтому продолжает провоцировать эскалацию.
"Польское руководство ждёт момента, чтобы взять под контроль территории Украины", — подчеркнул Нарышкин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Осенью 2022 года глава СВР сообщил о планах Польши провести референдумы на Западной Украине. Он считает, что Варшава собирается обосновать свои притязания на Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.