Предполагаемая убийца военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) Дарья Трепова получала за выполнение заданий по 20 тысяч рублей.
Об этом написали в Telegram-канале Mash. Кураторы злоумышленницы отправляли ей криптовалюту за участие в мероприятиях, доставку посылок и другие действия, отметили журналисты. По их данным, Трепова передавала отчёты со снимками о выполненных заданиях.
Также в СМИ заявили, что кураторы подозреваемой обещали помочь ей покинуть Россию и устроить на работу в Киеве.
Ранее на Украине призвали её лидера Владимира Зеленского назвать улицу в столице в честь предполагаемой террористки Треповой.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.