Mash: кураторы подозреваемой в убийстве военкора Треповой отправляли ей за выполнение заданий по 20 тысяч рублей

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Предполагаемая убийца военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) Дарья Трепова получала за выполнение заданий по 20 тысяч рублей.

Об этом написали в Telegram-канале Mash. Кураторы злоумышленницы отправляли ей криптовалюту за участие в мероприятиях, доставку посылок и другие действия, отметили журналисты. По их данным, Трепова передавала отчёты со снимками о выполненных заданиях.

Также в СМИ заявили, что кураторы подозреваемой обещали помочь ей покинуть Россию и устроить на работу в Киеве.

Ранее на Украине призвали её лидера Владимира Зеленского назвать улицу в столице в честь предполагаемой террористки Треповой.

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