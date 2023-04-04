Депутат ГД РФ Гурулёв призвал победить врага внутри, чтобы одержать верх над ним на фронте

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулёв считает, что мы забыли о понятии "враг народа", которое ввёл И. В. Сталин. Он напомнил о Дарье Трепиной, убившей блогера Владлена Татарского.

"Она спокойно ходила на митинги, вытворяла, что хотела. Ей дали метлу на десять часов исправительных работ, а дальше про неё забыли. Враг народа должен моментально получать кайло в районе Магадана радостно им махать", — написал Гурулёв в своём Telegram-канале.

Гурулёв считает, что для важно победить врага внутри, чтобы одержать верх над противником на фронте. Особенно это касается больших городов.

Врагами народа депутат назвал не только те, кто открыто выступает против РФ, но и тех, кто молча потакает этому.

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