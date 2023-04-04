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Депутат ГД РФ Гурулёв призвал победить врага внутри, чтобы одержать верх над ним на фронте

0:53
Силовые структуры

Депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулёв считает, что мы забыли о понятии "враг народа", которое ввёл И. В. Сталин. Он напомнил о Дарье Трепиной, убившей блогера Владлена Татарского.

Депутат ГД РФ Гурулёв призвал победить врага внутри, чтобы одержать верх над ним на фронте

"Она спокойно ходила на митинги, вытворяла, что хотела. Ей дали метлу на десять часов исправительных работ, а дальше про неё забыли. Враг народа должен моментально получать кайло в районе Магадана радостно им махать", — написал Гурулёв в своём Telegram-канале.

Гурулёв считает, что для важно победить врага внутри, чтобы одержать верх над противником на фронте. Особенно это касается больших городов.

Врагами народа депутат назвал не только те, кто открыто выступает против РФ, но и тех, кто молча потакает этому.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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