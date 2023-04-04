Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
RV: экипажи 10-го танкового батальона "выкуривают" боевиков ВСУ с позиций под Авдеевкой
В Брюсселе прошла акция протеста перед штаб-квартирой НАТО
Марков об аресте Дональда Трампа: сейчас победил бы и стал президентом
Кива: Трамп арестован! Теперь он точно станет президентом США
CNN: Трамп находится под арестом в суде Нью-Йорка и ждёт предъявления обвинений
Омбудсмен Львова-Белова заявила, что её приёмный сын из Донбасса бегает за детьми со словами "Съем москалёнка"
Немецкий волонтёр Фаст боится возвращаться из Донбасса домой из-за спецслужб Германии
"Солнцепёки" и спецназ "Отважных" уничтожают укрепрайоны ВСУ у Кременной
Overwatch 2: трейлер нового героя поддержки

"Царьград": полковник Матвийчук заявил о срыве танкового наступления ВСУ и обмане украинских солдат

2:10
Силовые структуры

Танковое наступление украинских войск пока не состоялось. Какие проблемы у ВСУ, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

"Царьград": полковник Матвийчук заявил о срыве танкового наступления ВСУ и обмане украинских солдат

Пленный боец украинской армии рассказал вчера при допросе, что британские танки Challenger так и не поступили на фронт. Командование говорило, что необходимо продержаться до прибытия техники, но на передовой танков нет по сей день. Матвийчук считает, что солдаты ВСУ стали жертвой киевской пропаганды.

Похожая ситуация была в Мариуполе, отмечает полковник. Когда "азовцам"* обещали помощь, а в результате все они попали в плен к ВС РФ. Сейчас Киев обещает своим бойцам "Челленджеры", но снова произошёл обман.

Есть информация, что британские танки всё же приехали на территорию Украины, но почему их нет на поле боя? Матвийчук полагает, что на то может быть две причины: или у ВСУ имеются сложности с логистикой, или киевское командование не хочет афишировать направление, на котором начнётся наступление.

Очередная небылица от украинских пропагандистов для всушников — русские солдаты выдохлись, у них закончились даже патроны. Но кто хоть немного владеет вопросом, понимает, что это очередная ложь, так как даже Запад признаёт, что на одного погибшего солдата ВС РФ приходится 12 украинских.

"Политики Украины пытаются выгнать солдат в поле, чтобы они имитировали войну, потому что это позволяет Киеву держаться на плаву, получать денежные вливания и эту хвалёную технику. Но мы её пока на фронте не видели", — отметил Матвийчук в беседе с "Царьградом".

Однако эксперт считает, что техники НАТО не стоит бояться, ведь у России имеются отличные боевые машины, которые даже лучше западной.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Развязка СВО уже близка
Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
"Груз-200" в виде генералов США с Украины сильно напугал Запад

В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.

"Царьград": удар по штабу НАТО в зоне СВО на Украине не на шутку напугал США и весь Запад
Военкор Сладков заявил, что войска ВС РФ увязли в Донбассе из-за артиллерии ВСУ
Эксперт назвал главную причину проблем ВС РФ в Донбассе
Появилось новое видео сожжённой бронетехники НАТО в зоне СВО
Разбогатела и собиралась на Украину — МК о подозреваемой в убийстве Татарского
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Леонков рассказал о стратегическом значении Артёмовска
В Бахмуте уничтожены важные офицеры спецназа Украины
В России катастрофически не хватает медиков
В России катастрофически не хватает медиков
Последние материалы
Марков об аресте Дональда Трампа: сейчас победил бы и стал президентом
В Брюсселе прошла акция протеста перед штаб-квартирой НАТО
Кива: Трамп арестован! Теперь он точно станет президентом США
CNN: Трамп находится под арестом в суде Нью-Йорка и ждёт предъявления обвинений
Омбудсмен Львова-Белова заявила, что её приёмный сын из Донбасса бегает за детьми со словами "Съем москалёнка"
"Царьград": полковник Матвийчук заявил о срыве танкового наступления ВСУ и обмане украинских солдат
Немецкий волонтёр Фаст боится возвращаться из Донбасса домой из-за спецслужб Германии
"Солнцепёки" и спецназ "Отважных" уничтожают укрепрайоны ВСУ у Кременной
Overwatch 2: трейлер нового героя поддержки
Рабочие ГАЗа просят правительство остановить уход Volkswagen из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников