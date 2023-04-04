"Царьград": полковник Матвийчук заявил о срыве танкового наступления ВСУ и обмане украинских солдат

2:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Танковое наступление украинских войск пока не состоялось. Какие проблемы у ВСУ, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Пленный боец украинской армии рассказал вчера при допросе, что британские танки Challenger так и не поступили на фронт. Командование говорило, что необходимо продержаться до прибытия техники, но на передовой танков нет по сей день. Матвийчук считает, что солдаты ВСУ стали жертвой киевской пропаганды.

Похожая ситуация была в Мариуполе, отмечает полковник. Когда "азовцам"* обещали помощь, а в результате все они попали в плен к ВС РФ. Сейчас Киев обещает своим бойцам "Челленджеры", но снова произошёл обман.

Есть информация, что британские танки всё же приехали на территорию Украины, но почему их нет на поле боя? Матвийчук полагает, что на то может быть две причины: или у ВСУ имеются сложности с логистикой, или киевское командование не хочет афишировать направление, на котором начнётся наступление.

Очередная небылица от украинских пропагандистов для всушников — русские солдаты выдохлись, у них закончились даже патроны. Но кто хоть немного владеет вопросом, понимает, что это очередная ложь, так как даже Запад признаёт, что на одного погибшего солдата ВС РФ приходится 12 украинских.

"Политики Украины пытаются выгнать солдат в поле, чтобы они имитировали войну, потому что это позволяет Киеву держаться на плаву, получать денежные вливания и эту хвалёную технику. Но мы её пока на фронте не видели", — отметил Матвийчук в беседе с "Царьградом".

Однако эксперт считает, что техники НАТО не стоит бояться, ведь у России имеются отличные боевые машины, которые даже лучше западной.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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