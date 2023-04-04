Омбудсмен Львова-Белова заявила, что её приёмный сын из Донбасса бегает за детьми со словами "Съем москалёнка"

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала, что ее приёмный сын из Донецкой Народной Республики бегает за своими младшими братьями и сёстрами со словами "Съем москалёнка".

Об этом сообщает Telegram-канал "Первый народный".

"Тяжело реагировать, когда твой ребёнок бегает за младшими детьми и говорит: "Съем москалёнка", но я понимаю, что это связано не с ним, а с той пропагандой восьмилетней, которая была на территории Мариуполя. Но мы сейчас любим друг друга", — сообщила детский омбудсмен.

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