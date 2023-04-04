Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала, что ее приёмный сын из Донецкой Народной Республики бегает за своими младшими братьями и сёстрами со словами "Съем москалёнка".
Об этом сообщает Telegram-канал "Первый народный".
"Тяжело реагировать, когда твой ребёнок бегает за младшими детьми и говорит: "Съем москалёнка", но я понимаю, что это связано не с ним, а с той пропагандой восьмилетней, которая была на территории Мариуполя. Но мы сейчас любим друг друга", — сообщила детский омбудсмен.
Ранее певица Лайма Вайкуле восхитилась латвийским мальчиком в детском саде, который хочет бить русских ребят.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.