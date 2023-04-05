РВ: армия России наступает у Кременной при мощной поддержке артиллерии и ночных дронов

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия развивает наступление в районе Кременной при мощной поддержке артиллерии и беспилотников, приспособленных для ударов в тёмное время суток.

Как сообщает "Русская весна", подразделения РФ с помощью самоходной артиллерийской установки (САУ) "Нона" атаковали позиции украинских боевиков в лесном массиве.

По словам военкоров, солдаты ВСУ жалуются на серьёзную концентрацию российской артиллерии в районе Кременной. Они также добавили, что ВС России на этом направлении спецоперации успешно применяют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с тепловизорами.

"Бои у Кременной: армия России наступает с мощной поддержкой артиллерии и ночных дронов", — сказано в Telegram-канале "Русской весны".

Ранее стало известно, что спецназ "Отважных" сокрушил укрепрайоны ВСУ неподалёку от Кременной благодаря тяжёлым огнемётным системам "Солнцепёк".