Рогов: Украина закончила подготовку к контрнаступлению на Запорожском фронте

Группировка вооружённых сил Украины (ВСУ) закончила подготовку к наступлению в Запорожской области. Об этом сообщил глава регионального движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА Новости в среду.

По словам политика, Киев скопил резервы личного состава, боеприпасов и бронетехники на Запорожском направлении. Подготовку к так называемому "контрнаступлению" ВСУ закончили, они готовы и ждут отмашки, добавил собеседник издания. Произойти всё, по его мнению, может в любой момент.

Российские военные готовы встретить врага во всеоружии. Для ВСУ попытка контрнаступления может стать началом конца режима Владимира Зеленского, заключил Рогов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.