Группировка вооружённых сил Украины (ВСУ) закончила подготовку к наступлению в Запорожской области. Об этом сообщил глава регионального движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА Новости в среду.
По словам политика, Киев скопил резервы личного состава, боеприпасов и бронетехники на Запорожском направлении. Подготовку к так называемому "контрнаступлению" ВСУ закончили, они готовы и ждут отмашки, добавил собеседник издания. Произойти всё, по его мнению, может в любой момент.
Российские военные готовы встретить врага во всеоружии. Для ВСУ попытка контрнаступления может стать началом конца режима Владимира Зеленского, заключил Рогов.
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