Кедми: новый ультиматум Владимира Путина выставил за двери США и Евросоюз

На днях Россия приняла стратегическое решение по изменению своей внешнеполитической концепции.

Документ, который Владимир Путин принял, устанавливает роль международных партнеров РФ. И там отмечаются серьёзные изменения, имеющие большую роль для будущего России и всего мира, в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" сказал политический эксперт Яков Кедми.

Кремль дал понять, что его приоритеты во внешней политике уже не затрагивают вопросы партнерства с Евросоюзом и Штатами. Теперь на их месте страны Африки, Азии и Южной Америки, а США и ЕС на последнем месте в этом списке.

Новым документом Москва фактически выдвинула Вашингтон чёткий ультиматум. Если США хотят восстановить сотрудничество с РФ, то должны выполнить условия России по безопасности и отказаться от различных провокаций.

"Россия повернулась лицом к тому миру, в котором она видит будущее. Америки в этом мире нет. Она на последнем месте — и то если выполнит российские условия. Если мы посчитаем, что эти условия выполнены, тогда будем иметь с вами какие-то отношения. А так — пошли вон", — подытожил Кедми.

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