Западные журналисты заявили, что власти Франции выделили на создание боевых беспилотников и космические военные технологии сотни миллиардов евро.
По данным Euronews, оборонный бюджет страны увеличится до 413 миллиардов евро. Как подчеркнул руководитель Минобороны Франции Себастьян Лекорню, речь идёт о рекордной сумме.
В СМИ добавили, страна должна быстро реагировать на ЧС, которые могут возникнуть из-за ухудшения геополитической обстановки.
Ранее в Politico сказали, что президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Китай намерен убедить председателя КНР Си Цзиньпина не сближаться с главой России Владимиром Путиным.
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Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.