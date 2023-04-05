Франция потратит миллиарды евро на разработку боевых беспилотников и космические военные технологии

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западные журналисты заявили, что власти Франции выделили на создание боевых беспилотников и космические военные технологии сотни миллиардов евро.

По данным Euronews, оборонный бюджет страны увеличится до 413 миллиардов евро. Как подчеркнул руководитель Минобороны Франции Себастьян Лекорню, речь идёт о рекордной сумме.

В СМИ добавили, страна должна быстро реагировать на ЧС, которые могут возникнуть из-за ухудшения геополитической обстановки.

Ранее в Politico сказали, что президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Китай намерен убедить председателя КНР Си Цзиньпина не сближаться с главой России Владимиром Путиным.

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