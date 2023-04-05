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ASD: к убийству Татарского и взрыву моста причастно ЦРУ

1:51
Силовые структуры » ФСБ

Убийство Владлена Татарского вполне могло быть операцией ЦРУ, а спецслужбы Украины (маскирующиеся под всякие виртуальные "колонны" и "армии") лишь используются разведкой США — такие выводы сделали расследователи проекта ASD.

ASD: к убийству Татарского и взрыву моста причастно ЦРУ

Как цитирует "Царьград" аналитиков Washington Post, практически все необъяснимые поджоги и взрывы, акты саботажа и теракты, произошедшие в России после начала СВО, курируются именно ЦРУ.

Делается это согласно документа за подписью Барака Обамы, который дал зелёный свет работе в РФ структур АНБ, военного киберкомандования и ЦРУ.

По словам трёх бывших сотрудников разведки США и двух бывших военных чиновников США, собеседников издания, это стало ответом на "вмешательство России в выборы американского президента".

То есть, сами инциденты — дело рук лиц, приписанных к Центру европейских операций агентства". Речь идёт о сотрудниках "союзной разведывательной службы" (ГУР Украины) для предоставления ЦРУ дополнительного прикрытия. Они якобы сами выбирают, какие операции проводить.

Кроме украинцев, американцами использовали и джихадисты, а в некоторых случаях террористов-подрывников готовили британские и американские специалисты, действовавшие под "крышей" НКО.

Издание и его источники уверены — цели террористических атак (будь то Крымский мост, встреча с военкором, атака диверсантов на регион России) определяет ЦРУ с согласия Белого дома.

И речь не только об инфраструктурных или военных объектах, командирах боевых подразделений или разработчиках оружия — под атакой оказались те, кто воюет в информационном пространстве и создает смыслы в противовес западному медиа-цунами.

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Рассекречено: директор ЦРУ призывал "убивать Иванов"
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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