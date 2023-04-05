Эксперт Newsweek Хэмблинг назвал единственный способ уничтожения ТОС-1А "Солнцепёк"

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска в ходе спецоперации на Украине используют тяжёлые огнемётные системы (ТОС) "Солнцепёк". Американский военный аналитик Дэвид Хэмблинг подчеркнул, что огнемёт способен выжигать укрытия и наблюдательные пункты противника, запуская сразу несколько снарядов.

После первого взрыва в результате высоких температур происходит ещё одно возгорание, которое вызывает мощную волну, выжигающую всё на своём пути, отметил эксперт. Он назвал ТОС-1А "Солнцепёк" приоритетным оружием ВС РФ против бункеров украинской армии.

"Единственный эффективный способ противостоять ему — идентифицировать, определить местонахождение и обезвредить пусковые установки до того, как их можно будет привести в действие", — указал Хэмблинг в материале Newsweek.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.