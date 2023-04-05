"Царьград": Светов проинформировал о влиянии удара "Кинжалом" по генералам НАТО на ход СВО

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Информация о том, что в ответ на теракты в Брянской области российские военные нанесли удар ракетой "Кинжал" по секретному бункеру на Украине, где находились высокопоставленные генералы США, соответствует ожиданиям общества о заслуженном наказании для тех, кто планирует подобные операции. Об этом заявил политолог Юрий Светов в беседе с телеканалом "Царьград".

Однако на саму спецоперацию это стратегически вряд ли повлияет, считает эксперт.

Он пояснил, что стратегическое планирование осуществляется всё-таки в штабах НАТО и США за пределами Украины, поскольку они "тоже не дураки" и стараются обеспечивать безопасность тем, кто непосредственно занимается этими операциями.

Операцию проводят военные, которые прекрасно знают, что без потерь не бывает. На этот случай у них есть запасные ходы, заключил собеседник агентства.

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